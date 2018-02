Kurdiske styrker i Syrien er nået til enighed med regeringen i hovedstaden Damaskus om, at den syriske regeringshær skal rykke ind i Afrin-regionen for at hjælpe med at slå den igangværende tyrkiske offensiv tilbage.

Det oplyser en rådgiver for den kurdiskledede administration i det nordlige Syrien.

De syriske soldater kan være på plads i regionen inden for de næste to dage, siger rådgiveren, Badran Jia Kurd.

Regeringshæren vil blandt andet tage opstilling ved dele af grænsen mellem Syrien og Tyrkiet.

Tyrkiet indledte den 20. januar en offensiv mod Afrin til lands og fra luften. Offensiven foregik sammen med syriske oprørsgrupper støttet af den tyrkiske regering.

Den er rettet mod den kurdiske YPG-milits. YPG har ifølge Tyrkiets regering tætte bånd til det forbudte og terrorstemplede kurdiske arbejderparti, PKK.

Den syriske regering har krævet, at Tyrkiet stopper sin offensiv og respekterer Syriens territorie og suverænitet.

YPG, som har modtaget våben fra USA, har erobret store områder i det nordlige Syrien fra den yderliggående islamistiske gruppe Islamisk Stat.

Kurderne gør sig andre tanker om, hvordan den del af Syrien skal ledes i fremtiden, end præsident Bashar al-Assad.

Afrin er en af tre regioner i det nordøstlige Syrien, der har været under semi-autonomt kurdisk styre siden 2013.

I løbet af krigen i Syrien har der været sammenstød mellem Assads styrker og YPG. Men det meste af tiden har de undgået direkte konflikt. Til tider har de to parter endda antydet, at en langsigtet aftale mellem dem kan være en mulighed.

Den kurdiske rådgiver siger, at søndagens aftale med regeringen i Damaskus er af ren militær karakter. Der er ikke indgået nogen politiske aftaler på nuværende tidspunkt.