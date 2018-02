- Jeg oplevede, at vi gik ud og spillede det spil, vi havde planlagt. Det lykkedes vi ganske fornuftigt med i første halvleg. Vi var mest på bolden, og vi formåede at straffe Næsby to gange ved de to scoringer. Vi spillede klogt og fornuftigt, men det var lidt en åben slagudveksling i første halvleg, hvor vi måske bare var lidt bedre organiseret og lidt mere i kontrol. Vi vidste, at Næsby ville komme med fuld styrke fra starten af anden halvleg, og så længe Næsby havde luft og energi, var det en farlig modstander at stå over for. Men vi gjorde egentlig det, vi skulle i forhold til at placere os rigtigt på banen, og vi fik lukket godt af bagtil gennem hele kampen, lyder Morten Christiansens vurdering af træningskampen på klubbens hjemmeside.

Morten Christiansen trådte til som cheftræner i Odense Q i december - altså efter mange år i Næsby Boldklub.

- Det var fedt at komme ud og besøge den klub, man har været i hele sit liv. Det vil altid være specielt at spille mod Næsby. Alle de år, jeg har været med, har der været knald på, og der er en gnist og en nerve i de her lokalopgør, som bare gør dem mere drabelige og mere intense. Og spillerne på de to hold kender hinanden på kryds og tværs, så de vil gøre alt for at vinde, og det så vi også i lørdagens kamp. Det virkede i hvert fald som om, der var meget på spil.

Mandag aften spiller Odense Q sin sidste træningskamp. Det er mod Varde på neutral bane ved Vejen Idrætscenter. Morten Christiansen sætter følgende ord på den kamp:

- Der er 14 pladser i spil til vores pokalkamp mod FC Damsø, så for os gælder det om at få set så mange spillere som muligt. Mandag får vi mulighed for at se de spillere, som ikke var med i Næsby, så på den måde er det perfekt med to kampe inden for få dage. Vi får presset spillerne til at gå ind og vise, hvad de står for. Og så skal vi selvfølgelig lægge på rent taktisk og vise, at vi bliver ved med at udvikle os som hold. Det er det vigtigste.