Her blev problemet tydeligt, da hjemmeholdet jublede for tidligt over, hvad de troede var en teknisk fejl af modstanderen. Men dommeren lod spillet køre videre, og så var det pludselig gæsterne, der kunne juble. Og kort efter kunne udeholdet også tage andet sæt hjem.

Andet sæt bød generelt på bedre angreb af hjemmeholdet end første. Men mens fynboerne sled sig til flotte point, så gjorde de det nemmere for Aarhus med en hel del fejl og skæve slag, der betød, at de to hold fulgtes ad til stillingen 22-22.

I begyndelsen af andet sæt så det ud som om Odense for alvor havde fundet blokade-opskriften frem igen. Og med forbedret angrebsspil og større overskud i opspillet strøg de blå fra jyderne til en føring på 6-1. Men et eller andet kunne Aarhus-træner Shane Smith med sine timeouts. For lige som i første sæt kom de hvid-blusede igen ud af sådan en for hurtigt at hente Odenses føring.

Aarhus kom bedst ud og fik hurtigt lavet sig en lille føring i første sæt. Men gennem flot forsvar med gode blokader fik Fortuna Odense vendt sættet midtvejs, hvor holdet kunne tage den første føring. Mens forsvaret var godt for hjemmeholdet, sad afslutningerne til gengæld ikke helt i skabet. Og da Aarhus, efter en timeout ved stillingen 15-12 til Odense, fandt ud af, hvordan de kunne skyde over og udenom armene på Odense, trak jyderne fra.

Tredje sæt blev lige så tæt som de andre, men da det skulle afgøres trak Aarhus fra. Duellerne til sidst bar præg af, at Odense på trods af flotte redninger ikke kunne vende det til pres, og ved stillingen 22-23 til Aarhus måtte hjemmeholdet hæve bolden over nettet tre gange, inden banens bedste, Trine Rask-Nielsen, kunne smashe bolden ned til første matchbold for Aarhus. Odense fik reduceret, men til sidst kunne gæsterne juble over en sejr, da Odense sendte bolden ud af banen til 26-24.

Efter Kampen kunne cheftræner for Fortuna Odense Volley, Kristen Karlik, gøre status over en kamp, som var tættere end slutresultatet vidnede om.

- Vi fejlede i kampens vigtigste momenter, og som hold fik vi det ikke til at køre, da hvert sæt skulle afgøres. Jeg synes dog, vi vandt nogle rigtig flotte point og lavede flere flotte spil i forsvaret, og jeg kunne godt lide den måde, vi kæmpede på, sagde hun.

Kampen rykker ikke meget i stillingen, og Odense ligger stadig nummer seks. Men med Aarhus solidt på tredjepladsen, kan de to hold meget vel mødes igen i slutspillet. Og cheftræneren mener, at Odense har chancen mod et hold, de slog 3-1 tidligere på sæsonen.

- Jeg synes, vi står godt til dem. De er et stærkt hold, men jeg synes også, vi har et stærkt hold her. Vi har nogle områder, hvor vi skal forbedre os, men det gode er, at kampen gav os en god ide om, hvad de ting er. Sådan et nederlag ville være sværere, hvis man ikke vidste, hvad der gik galt, sagde hun.