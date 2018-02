Christian Lønstrup mener ikke, at det fik betydning, at søndagens kamp mod Horsens blev spillet i Farum.

På grund af frost i banen på FC Helsingørs normale hjemmebane blev søndagens kamp mod AC Horsens i Alka Superligaen flyttet til Farum.

Her spilles der på en kunstgræsbane, og Helsingør-spillerne havde på forhånd udtalt, at det kunne blive en fordel for hjemmeholdet, der dog tabte opgøret med 0-2 efter to Horsens-scoringer i anden halvleg.

Helsingør-træner Christian Lønstrup afviser, at det skulle have haft en betydning, at kampen ikke blev afviklet i de vante rammer i Helsingør.

- Det påvirkede os ikke på nogen måde, at kampen blev flyttet. Vi har spillet flere gode træningskampe i Farum i opstarten, og vi har det fint på underlaget, som vi træner på hver eneste dag, siger han.

Alligevel lykkedes det ikke spillemæssigt for værterne at finde sig tilpas i Farum.

- Det var ikke banens skyld, at vi tabte, og vi havde håbet, at vi kunne bruge den godt. Det så vi også i første halvleg, men Horsens må ikke undervurderes.

- Jeg ved ikke, om banen var en fordel for os. Det var i hvert fald ikke en ulempe, men Horsens er et fint spillende hold.

Kampflytningen havde til gengæld betydning for tilskuertallet, der var det laveste i Alka Superligaen siden 2002.

Blot 568 tilskuere var mødt op til søndagens kamp, og det gjorde kampen til en dyr fornøjelse for Helsingør. Det fortæller klubbens direktør, Janus Kyhl.

- Det var sæsonens dyreste nederlag. Det kan vi ikke komme udenom, siger han

- Vi fik lov at spille kampen, og det var vi rigtig glade for, selv om det var vanvittig dyrt for os. Det var super ærgerligt at skulle bruge så mange penge på den her kamp, når vi står klar med et nyt stadion om ti måneder.

Den næste opgave for FC Helsingør er en udekamp mod Brøndby IF.