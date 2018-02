Kommunalpolitikerne i Assens Kommune besluttede i 2017 at opstille lysskilte i landskabet rundt om byerne eller på hovedvejen.

Disse lysskilte er en øjenbæ.

Dels er de unaturlige i landskabet, de fjerner fokus fra natur og sætter fokus på kultur, og vi bliver ufrivilligt indlagt til at modtage den reklame, der vises på skiltet, hvis vi altså kan læse den og køre bil samtidig.

Dels er skiltene et farvehav, som adskiller sig fra naturens farver netop nu. Skiltet skiller sig unødigt ud. Jeg undres over, hvordan skiltningen er blevet tilladt, da gårdbutikker og andre virksomheder mig bekendt har restriktioner ifm. vejskiltning, og ved valget er der en midlertidig ret til at opsætte en skilteskov af reklamer for partierne.

Desuden er skiltene et stressende lyshav, især når skiltereklamen skifter, så ruller lyset og forstyrrer øjets ro. På de københavnske S-banestationer har jeg oplevet dette reklameskift og været nødsaget til at lukke øjnene, fordi der ingen steds er mulighed for at hvile øjnene og f.eks. falde i staver ved at se på ingenting.

Det er altså en trend, som bliver os påduttet, og jeg vil meget gerne frabede mig dette og hermed opfordre vor kommunalbestyrelse til at ændre beslutning og sætte restriktioner for yderligere reklameforurening i vor natur og i vor kommune.

Min opfordring til kommunalbestyrelsen er: Se på miljøforureningen og sæt rammer for kommunen. Tænk lysreklamer ind i Jeres miljøvurdering. Nedlæg og sælg lysskiltene igen. (forkortet af red.)