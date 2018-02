Efter en sæson uden den store succes hos Vejle i 1. division lå det for seks måneder siden ikke i kortene, at nu 22-årige Oliver Drost skulle blive en succes i Alka Superligaen.

Men den unge angriber er nu begyndt at vise sit talent frem i landets bedste række, efter at han i sommer skiftede til AC Horsens på en lejeaftale, der efterfølgende er blevet byttet ud med en permanent kontrakt.

Lørdag startede han for første gange inde i Superligaen, da Horsens mødte Helsingør på udebane, og Drost kvitterede for tilliden med sin scoring til 1-0, der var angriberens tredje i sæsonen.

Horsens endte med at vinde kampen 2-0, og efterfølgende havde cheftræner Bo Henriksen store roser til sin nye angrebsprofil.

- Han så ud til at kunne score, hver gang han fik bolden. Når han fik bolden omkring feltet, så følte vi, at der kunne ske noget. Det vidste både hans medspillere og modspillere, siger han.

- Han er fast besluttet på at vise den klasse, som han har. Han har x-faktor, og han har noget, som der ikke er ret mange andre, der har. Nu drejer det sig om at gøre ham endnu bedre.

Horsens-træneren har på kort tid set en stor udvikling, og han håber, den fortsætter.

- Da han kom til Horsens, lignede han lidt en miniputspiller. Han var lidt for sød i sin spillestil, og i fodbold må man gerne have noget power og attitude.

- Han er begyndt at knække koden, og nu skal han arbejde endnu hårdere og blive endnu stærkere, men han har nogle rigtig sjove forudsætninger.

Selv er hovedpersonen glad for, at den seneste tids hårde arbejde nu betaler sig.

- Bo gav mig chancen efter et mislykket ophold i Vejle, og så har jeg bare knoklet hårdt. Jeg har troet på mig selv og på, at jeg havde evnerne til at være med, og jeg synes også, at jeg har bevist mig i Superligaen nu, siger han.