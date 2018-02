Byens tre forsyningsselskaber var søndag på plads i Odense Zoo for at lære børnene at passe på naturen.

Det kan have været en trykfejl. Det kan have været en vittig hund. Eller måske lidt af hvert. For på Odense Zoos hjemmeside kunne man læse følgende opfordring: "Prøv at skide til måls, når vi spiller lortebasket". Forklaringen på det latrinære sprogbrug kunne søndag findes i den lille bygning, Atollen, nær tigrenes anlæg. Den var indtaget af Odense Renovation, Fjernvarme Fyn og Vandcenter Syd. Og det var sidstnævnte, der bød på lortebasket. Hvor man trods alt ikke skulle skide, men dog skyde, til måls efter to basketkurve. Nedenunder kurvene var der henholdsvis et toilet og en skraldespand, og boldene var erstattet af noget, der lignede forskellige former for affald.

Pædagogisk formål

Dette særegne spil, som nok ikke bliver olympisk lige med det første, tjente faktisk et yderst pædagogisk opbyggeligt formål, der handler om den eviggyldige talemåde, skæg for sig og snot for sig. Det er Vandcenter Syd, som har fundet på spillet, og en af vandselskabets medarbejdere, der var på plads i Atollen, Peer Locher, fortalte, at det handler om, at man ikke skal smide hvad som helst i toilettet. - Ikke mindst vådservietter er et stort problem. Folk tror, det er papir, der går i opløsning, men det er det ikke, lød det fra Peer Locher, som tilføjede, at man ofte får problemer på pumpestationerne, som der er flere hundrede af, på grund af vådservietter. Peer Locher havde endda en mappe liggende med ikke ligefrem appetitlige billeder af det bøvl, vådservietterne kan medføre. Bleer og menstruationsbind skal man selvfølgelig heller ikke smide i toilettet, og sådan er der så meget, man skal lære. Så lige præcis der kom lortebasket ind i billedet som anskuelighedsundervisning med et glimt i øjet.

Godt samarbejde