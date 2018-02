- Hallerne er egentlig for små til så mange mennesker, men vi har ikke kunnet nå at bygge dem større, siger formanden, der forudser stor trængsel, når det med 250 færre medlemmer i foreningen sidste år allerede da kneb med at få plads til alle.

Sidste år var der 55 DGI-hold, der ønskede at være med, men så skulle vi have kørt på fra klokken 9 til 01 om søndagen. Jakob Hemmingsen, formand for Søndersø Gymnastik Forening

- Jeg forventer, at vi får 7000-8000 igennem hallerne i weekenden, siger formand for Søndersø Gymnastik Forening Jakob Hemmingsen. Heraf skal flere end 2500 gymnaster i aktion på gulvet.

Opvisningen er i år udvidet i forhold til sidste år, så den lokale opvisning afvikles lørdag fra klokken 9.30 til 14.30, hvorefter programmet fortsætter frem til klokken 18 med den store, fynske DGI-opvisning, som Søndersø og Særslev Gymnastikforening sammen står for.

Søndag er der DGI-hold i aktion fra klokken 9-20, så ialt 50 DGI-hold, heraf også nogle efterskolehold, når at vise, hvad de har trænet i løbet af vinteren.

For at få det hele afviklet, så både gymnaster og tilskuere får en god oplevelse i Søndersøhallerne, vil 120 frivillige være i sving i løbet af weekenden. Blandt andet bliver det deres opgave at sørge for, at tilskuerpladserne bliver pakket så godt som muligt.

Opvisningsweekenden begynder med indmarch lørdag klokken 9.30 og slutter med faneudmarch søndag klokken 20.