Navnet Boko Haram blev kendt over hele verden, da den ekstremistiske oprørsgruppe i 2014 bortførte flere hundrede skolepiger i Nigeria.

Søndag meddeler det nigerianske justitsministerium, at en domstol har beordret 475 personer, som mistænkes for at være eller have været tilknyttet gruppen, løsladt. De løslades til resocialisering.

Nogle af de mistænkte har siddet fængslet siden 2010 uden at blive hørt af en dommer.

- Anklagemyndigheden kunne ikke rejse tiltale mod dem på grund af mangel på beviser, skriver ministeriet.

Afgørelsen falder i forlængelse af en omfattende efterforskning af den militante oprørsgruppe.

Den første person, som blev dømt for at bortføre skolepigerne fra Chibok, og som havde fået 15 års fængsel i sidste uge, har nu fået forlænget straffen med yderligere 15 år.

Flere end 20.000 mennesker er blevet dræbt, og to millioner er drevet på flugt fra deres hjem i det nordøstlige Nigeria, siden Boko Haram fra 2009 med grusom vold har forsøgt at tage magten i dele af det afrikanske land.

Målet har været at etablere en islamisk stat.

De nigerianske myndigheders behandling af Boko Haram-indsatte har dog også affødt kritik fra humanitære organisationer.

Det er blevet påpeget, at myndighederne har krænket de mistænktes rettigheder.

I oktober sidste år meddelte justitsministeriet, at 45 personer med bånd til Boko Haram var dømt. Yderligere 468 personer blev løsladt ved den lejlighed.