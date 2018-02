Svanninge Bakker: Godt 400 motionsløbere fra hele Fyn fik udfordret sig selv - og testet musklernes mælkesyre-tolerance ved DGI og Svanninge Ski- og Motionsclubs crossløb i Svanninge Bakker søndag formiddag. Det er flere end dobbelt så mange, som i september var med til det engang så populære Alpeløbet, men man kan ikke helt sammenligne de to løb.

Alpeløbet løbes på den anden side af vejen, på skovstierne i Svanninge Bjerge, crossløbet går op og ned ad de stejle skrænter i Svanninge Bakker, og så har crossløbet DGI og en stribe idrætsforeninger og løbeklubber i ryggen. Crossløbet er en del af en større serie, der starter i oktober og strækker sig frem til marts - fordelt på lokaliteter over hele øen.

- Jeg tror, det spiller meget ind, at prisen er overkommelig. For 300 kr. kan man løbe med i 10 løb, eller være med i ét for 45. kr. Det betyder, at hele familien kan være med, og så bliver det jo også interessant at komme rundt og løbe forskellige steder på Fyn, siger Leon Gjerster, crossløbsansvarlig hos Faaborg Ski- og Motionsklub.

Løbet i Svanninge Bakker er seriens stejleste.

- Man kan se på selv de bedste af løberne, at de er en del langsommere på anden af de to fire km lange omgange. Stigningerne overrasker dem, og det kan de altså godt mærke, når musklerne syrer til på vej op af skrænterne for anden gang, konstaterer Gjerster.

Hurtigst på de 8,3 kilometer strabadser var Andreas Olsen, SG Atletik, 30:28. Nummer to blev Mikkel Hansen, Horne Løbeklub, 31:55. De den samlede resultatliste her: