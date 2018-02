Kerte: Løb giver varme i kroppen i kulde. Men sulten efter en fastelavnsbolle kan et løb ikke kurere.

Nu er det ikke til at vide, om de godt 50 løbere, der valgte at bruge deres søndag formiddag på at deltage i Vintercup i Kerte, løb efter fastelavnsboller. Men bollerne stod klar og var guleroden til at komme hurtigt hjem til målstregen og sætte tænderne i dem på en råkold dag.

Vintercup Løbsserien Vintercup Vestfyn for motionsløbere er arrangeret af Vestfyns Firmaidræt og de lokale løbeklubber.



Løbene afvikles over syv søndage - fra oktober sidste år til marts i år.



Der er to distancer: Ca. fem km og ca. 10 km.



Tilmelding via



Sidste løb er søndag 11. marts i Vissenbjerg med start og mål ved Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter klokken 10. Løbsserien Vintercup Vestfyn for motionsløbere er arrangeret af Vestfyns Firmaidræt og de lokale løbeklubber.Løbene afvikles over syv søndage - fra oktober sidste år til marts i år.Der er to distancer: Ca. fem km og ca. 10 km.Tilmelding via www.vestfynsfirmaidraet.dk - her kan du også finde mere information om selve løbet, priser m.v.Sidste løb er søndag 11. marts i Vissenbjerg med start og mål ved Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter klokken 10.

Vintercup, der arrangeres af Vestfyns Firmaidræt og de lokale løbeklubber, er en serie på syv motionsløb, som man kan løbe gennem vintermånederne. Fra oktober til marts. Et løb med ét mål, men to udgange: En rute på 5,7 km eller den ekstra hårde på 10 km.

Joan Knudsen fra Haarby valgte den korte.

- Jeg løber med de gange, jeg kan. For motionens skyld og for at være sammen med andre mennesker, sagde Joan Knudsen under opvarmningen.

Det var inden hun begav sig ud på ruten fra starten på Jarlebjerggyden. Dem på 10 km nåede helt forbi Barløse.