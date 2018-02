20 børn og unge spillede med, da MG&BK søndag slog et slag for klubbens nye E-sportsafdeling.

Middelfart: Det kniber med tilslutningen til den nye E-sportsafdeling, MG&BK startede op i august sidste år. Da afdelingen var på sit højeste midt på efteråret, kom der fem drenge hver onsdag i klubhuset på Færøvej, nu er man kun de to trænere og to spillere tilbage. Det var den lidt trist baggrund for, at bolden søndag blev givet op til en frisk omgang FIFA i den lokale Føtex på Kløvervej.

Hvis baggrunden var lidt trist, så kunne MG&BK's E-sportformand, Søren Holmen, til gengæld glæde sig over stor interesse for søndagens arrangement, som over 20 børn og unge i alderen 10 til 16 år deltog i.

- Vi er superglade for, at så mange er mødt op, og hvis bare en fjerdedel bagefter finder på at kikke forbi vores FIFA-træning onsdag klokken 17, så vil jeg være oven ud tilfreds, fortalte Søren Holmen og afslørede, at han allerede havde en ny, åben turnering under opsejling i løbet af foråret.

Føtex lagde ikke bare plads til, butikken sørgede også for mad og drikke samt præmier til de vindende spillere.