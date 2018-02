Politikere godkendte nyt hospitalsbyggeri på Bispebjerg uden at ane noget om gigantisk budgetoverskridelse.

Beskyldninger om vildledning og tilbageholdte oplysninger klæber sig nu til et byggeri på Bispebjerg Hospital, skriver Jyllands-Posten søndag.

Politikerne i Region Hovedstaden godkendte den 24. oktober sidste år et projektforslag om et nyt akuthus.

Det skete på baggrund af en indstilling fra regionens embedsmænd, hvori der stod, at hospitalet og dets bygherrerådgiver var enige om, at budgettet på 1,5 milliarder kroner holdt.

Men det er ikke korrekt, kan Jyllands-Posten afsløre.

Bygherrerådgiveren Drees & Sommer advarede i en rapport til hospitalets ledelse den 29. september i fjor om, at det ville koste 1,78 milliarder kroner at gennemføre projektet. Dermed var budgettet overskredet med 298 millioner kroner.

Men politikerne fik intet at vide om den forventede budgetoverskridelse, før de godkendte projektet.

De informationer, som hele regionsrådet fik om projektet, var identiske med de informationer, som forretningsudvalget i regionen fik, da det to uger tidligere, den 10. oktober, anbefalede at godkende projektet.

Ledelsen på Bispebjerg Hospital havde ellers flere gange sort på hvidt fået oplyst, at budgettet ikke ville holde, inden indstillingen til politikerne blev lavet.

Den oplysning er dog aldrig nået frem til politikerne.

- Jeg føler mig vildledt. Det er fuldstændig uacceptabelt, at administrationen kører sit eget løb på denne måde, siger Martin Geertsen (V), medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden.

Han tilføjer, at med en budgetoverskridelse i den størrelsesorden er der ikke råd til det projekt, som politikerne har sagt god for.

- Så var det måske et helt andet projekt, vi skulle have godkendt, hvor der for eksempel er færre senge eller operationsstuer, siger han.

De Radikales leder i regionsrådet, Karin Friis Bach, siger, at "vi er nødt til at kunne stole på de oplysninger, vi får fra administrationen. Vi burde have fået disse oplysninger".

Akuthuset er stadig kun på tegnebrættet og er ved at blive gjort klar til et udbud om, hvem der skal opføre det.