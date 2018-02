Selv om Said Mansour har afsonet den terrordom på fire års fængsel, som han blev idømt i 2014 i Østre Fængsel, er han ikke en fri mand.

Den 57-årige marokkaner er nu varetægtsfængslet i stedet, mens han venter på, hvad der nu skal ske.

Det fortæller hans advokat, Eigil Strand, til Jyllands-Posten.

Sagen er den, at Mansour - der er kendt som "Boghandleren fra Brønshøj" - samtidig med sin terrordom også blev udvist for bestandig.

Men før udvisningen kan effektueres, skal der foreligge en hjemsendelsesaftale med den marokkanske stat, og den foreligger tilsyneladende ikke endnu.

Integrations- og Udlændingeministeriet kan dog ikke bidrage med flere oplysninger i sagen.

- Det kan ikke på nuværende tidspunkt oplyses yderligere om det nærmere indhold af eller status på disse drøftelser, lyder det i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

Ud over at have de marokkanske myndigheders accept, skal de danske myndigheder også være sikker på, at Mansour ikke bliver tortureret eller forfølges i sit fædreland, hvis han vender hjem.

Danmark har tidligere afvist en marokkansk anmodning om at få udleveret Mansour i en sag, hvor han blev sat i forbindelse med en kriminel bande, der ville udføre jihad.