Når småting tager magten fra de store linjer

Engang var folketingsarbejde så interessant, fordi det handle om, hvordan vi gerne ville have, at vores land -men også verden - skulle udvikle sig. Det handlede om de store linjer. Det handlede om pejlemærker for fremtiden. I dag, hvor der sker så meget på det teknologiske område, på det internationale område i verden og i Europa, var der al mulig grund til, at Folketinget koncentrerede sig om det, som kun Folketinget kan tage sig af. Men sådan er det ikke. Folketinget blander sig i alt muligt, som vi borgere må ryste på hovedet over.

Den ene dag finder en minister på, at børnene ikke bliver opdraget ordentligt. Det er endda en konservativ minister, hvilket kan undre, da De onservative i høj grad har haft som bannermærke, at der er noget, der hedder den private ejendomsret og vel også forældrenes personlige ansvar. Nu skal staten pludselig til at gramse ind over den enkeltes måde at opdrage sine børn på. Er det virkelig udtryk for konservativ politik?

Den næste dag forlanger Folketinget, at kommunerne skal blande sig i, hvad der skal serveres i børneinstitutionerne. Kommunerne protesterer af gode grunde. Engang var der noget, der hed det kommunale selvstyre. Men nu forlanger Folketinget, at kommunerne skal sidde og tage sig af, hvordan det daglige liv skal udfolde sig i børneinstitutionerne, en opgave, vi ellers har forældrebestyrelser valgt til at tage sig af. Hvis kommunerne nu skal pålægges at fratage forældrene deres kompetence til at være med til at tilrettelægge arbejdet i netop deres børneinstitution, så gør man ikke alene vold på det kommunale selvstyre, men man forlanger også, at det folkelige arbejde omkring institutionerne underkendes. Hvis kommunerne ikke frivilligt lader sig regere, så bliver de truet med, at Folketinget griber til lovgivning.

Det gjorde man så også, da man for nylig vedtog, at kommunerne, der har været frit stillet om, hvorvidt de ville lave diverse folkeafstemninger lokalt, nu også skal pålægges, at folkeafstemninger i kommunerne skal være bindende. Dermed er Folketinget ved at gøre op med tanken om det repræsentative folkestyre.

Den næste dag bruger Folketinget tid på at meddele, at nu håndkøbsvarer må flyttes fra den ene side af købmandsdisken til den anden, tættere på kunderne. Er der overhovedet nogen, der har bedt om eller brug for en sådan detalje?

Den næste dag vil Folketinget forbyde, at mennesker, der bor i diverse boligkomplekser ikke må gå med tørklæder. Som om Burkaloven og dens naragtige og overflødige bestemmelser ikke var nok.

Man må spørge sig selv: Har Folketinget dog ikke alvorligere ting at tage sig til?? Der trænger i den grad til et folkeligt oprør mod al det regereri.

Det har været så opløftende at høre, hvordan borgmestrene er begyndt, uanset partifarve at sige fra overfor Folketingets utidige indblanding. Det blev sagt så rammende af en af borgmestrene, at de folketingsmedlemmer, der på den måde ønsker at gå i detaljer om, hvad kommunerne skal blande sig i, de burde have stillet op til kommunalvalget i stedet for at stille op til Folketinget.

Hvis Folketinget vil bevare respekten for sit eget arbejde, er det nødvendigt, at partierne tænker sig om, inden de begynder- eller fortsætter -med at gribe ind i alle mulige ting, som de burde blande sig udenom eller roligt overlade til andre. I stedet kunne man så koncentrere sig om at gennemtænke det, der vedtages, så det ikke skal laves om få år efter, fordi der var for meget "hovsa" i det.

Det hele bliver alt for småt, hvis vi fortsætter på denne måde. Desværre har det ene parti ikke meget at lade det andet hører, for de fleste synes at lide af den samme syge. Og det er jo besynderligt, at der nedsættes et opdragelsesudvalg, fordi man anklager forældrene for at pylre for meget og tage for lidt ansvar, hvis man som Folketing begår nøjagtig det samme overfor befolkningen.