Fjern sløret for samfundets skyld. Muslimer ønsker ikke at tilpasse sig

Replik: Biskop Marianne Christiansen fra Haderslev havde en kronik her i avisen den 8. februar om det forkastelige i at forbyde brugen af niqab og burka. Hun mener, at islamisk ideologi "bekæmper man i et demokrati med modsigelse og mod, ikke med forbud mod bestemte klædningsstykker. "

Marianne Christiansen har den præmis, at fordi den muslimske kvinde er flyttet ind i et demokratisk samfund, lader kvinden sig påvirke i demokratisk retning. Det er ikke tilfældet, når de fremmede kommer som et samfund, forenet af et samfunds kultur. Mange undersøgelser viser, at en forbavsende stor del af de muslimske flygtninge og indvandrere ønsker at fastholde et normsæt som bedst sammenfattes under betegnelsen sharia, dvs. islamisk kultur. Det har vi indtil videre bøjet os for ved at acceptere en stigende islamisering. Vi tillader muslimerne at skille sig ud ved at give dem religiøse privilegier. Vi har tilladt et fremmed samfund at opstå i vores eget samfund, med andre ord et parallelsamfund.

To samfund kan naturligvis ikke leve på samme område, så lidt som to ægtepar kan sove i samme seng. Ethvert godt fællesskab forudsætter den enkeltes frihed - men frihed til hvad? Frihed til at fremme fællesskabet, enhver på sine forudsætninger naturligvis. Ellers er friheden meningsløs og sit eget ophør.

Marianne Christiansen ejer en niqab. Tager hun den på, gør hun sig til grin. Niqab, burka og hijab (det almindelige tørklæde) i øvrigt også er den islamiske mandsreligions bekendelse til sin egen magtfuldkommenhed der ønsker det demokratiske samfunds undergang.

Marianne Christiansen antyder, at vi ikke griber ind over rockertyper. Det gør vi som samfund. Politiet jager rockerne, og bystyret gør det svært for rockerne og banderne at slå sig ned. Vil vi et sekulært samfund, burde vi også gribe ind over for den islamiske tildækning af kvinder i det offentlige rum.

I grundlovens §67 står: "Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider imod sædeligheden og den offentlige orden. " Det strider da imod sædeligheden og den offentlige orden at bevæge sig rundt offentligt med tildækket ansigt.

Endelig ville det vel ikke være helt ved siden af at nævne at kristendommen ifølge pinseberetningen fokuserede på de enkelte folkeslag, altså på kulturer som de er, afgrænsede i forhold til hinanden. Ligesom lokalsamfundet og nationen bygger på familiens fællesskab, således må verdenssamfundet bygge på nationale fællesskaber/kulturer. Universalismen eller globaliseringen eller kapitalisering - eller kald det hvad du vil - er en abstraktion, der er særdeles skadelig, når den føres frem som en modsætning til nationen med dennes kultur båret af lokalsamfund.