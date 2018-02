En spritbilist kørte to gange ind i den samme bil. Bilisten i bilen, der blev påkørt, holdt manden fast til politiet kom til stedet.

En særdeles beruset 30-årig mand fra Jylland kom på afveje, da han lørdag aften kørte to gange ind i bilen foran ham, da de to biler holdt for rødt på Ørbækvej.

Det skete i krydset ved Hollufgårdsvej klokken 18.40, hvor den 30-årige åbenbart havde så travlt med at komme videre, at han bankede to gange ind i bilen foran.

Det resulterede i, at manden fra bilen foran gik ud af sin bil for at stoppe den meget berusede 30-årige.

Da Fyns Politi kom til stedet, var der ingen tvivl.

Manden blev taget med på stationen til blodprøve og kan nu se frem til en sigtelse for at køre i spirituspåvirket tilstand - og muligvis også under påvirkning af euforiserende stoffer.