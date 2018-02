En kvinder har lørdag forsøgt at list kortnummer til kredit- eller dankort ud af flere fynboer under dække af at være fra Fyns Politi eller Danske Spil.

Fra lørdag formiddag til lørdag eftermiddag har en kvinde forsøgt at få flere fynboer til at udlevere deres kortnummer til hende.

Hun har ringet op på deres telefon og har udgivet sig for at være fra Fyns Politi eller fra Danske Spil.

Herefter har hun orienteret om, at der er uregelmæssigheder med deres kort for at lokke nummeret ud af vedkommende.

- Vi kan simpelthen ikke advare nok mod, at man udleverer sit kortnummer. Der er ingen, der har brug for dit kortnummer. Dem der har brug for det, som banken for eksempel, har det allerede, understreger Lars Tvede, vagthavende ved Fyns Politi.

Af de tre tilfælde, de kender til ved Fyns Politi, nåede en enkelt at udlevere kortnummeret. En sag som politiet nu efterforsker.