GOG havde KIF Kolding København nede i sækken i Sydbank Arena men glemte at snøre til. Så sprang hjemmeholdet op af sækken anført af mirakel-Bo Spellerberg, der afgjorde det hele på det skud, som aldrig må gå ind.

Håndbold: Før opgøret i Sydbank Arena i Kolding mod KIF Kolding København havde GOG ikke tabt i ligaen siden 28. november, hvor det blev til nederlag 26-31 hjemme til topholdet Skjern Håndbold. Nu har fynboerne imidlertid fået to syngende lussinger i træk inden for kort tid - først nederlaget i pokalfinale til TTH Holstebro og lørdag i ligaen med 31-32 i Kolding efter GOG-føring 13-11 ved pausen. KIF Kolding København-GOG 32-31 (11-13) Håndboldligaen, herrerKampens gang: 1-3, 4-5, 4-6, 5-8, 8-11, (11-13), 14-17, 17-22, 20-23, 28-28, 32-31.



Mål: KIF: Bo Spellerberg 13 (1), Magnus Landin 7, Nicolas Lundbye Kristiansen 4, Philip Stenmalm 4, Morten Bjørnshauge 3, Sebastian Augustinussen 1. GOG: Emil Jakobsen 6, Henrik Jakobsen 5, Lasse Møller 4, Frederik Clausen 4, Mark Strandgaard 4, Lars Hald 3, Niclas Kirkeløkke 3, Magnus Jøndal 1, Jon Andersen 1.



Bedste spiller: KIF: Bo Spellerberg. GOG: Emil Jakobsen.



Udvisninger: KIF: 4. GOG: 2.



Dommere: Henrik Johnsen og Claus Adelgaard - GOG heldig i fordelingen af udvisninger.



Tilskuere: 3114.



GOG's næste kamp: 24. februar, kl. 16.00: GOG-Skanderborg Håndbold.



Bemærkninger: GOG's tredje nederlag i sæsonen. Nederlaget betyder, at GOG sandsynligvis må slippe uimodståelige Skjern Håndbold i toppen af slutspillet og i stedet skal koncentrere sig om - med næb og kløer - at fastholde andenpladsen, som vil betyde, at fynboerne kan tage to vigtige point med over til forårets slutspil. Ja, GOG tabte til KIF. Eller rettere: GOG tabte til Bo Spellerberg & Co. For veteranen var i fuldstændig centrum som spilstyrer, som målscorer og som mirakelmager, da han afgjorde det hele på sidste skud - et frikast, der gik igennem både GOG-mur og GOG-målmand Ole Erevik. Det var scoringen som bare ikke må lykkes. GOG var endog foran 23-17 kort inde i anden halvleg og havde tilsyneladende styr på tingene. Men det hele faldt sammen for fynboerne i slutningen af opgøret, hvor GOG-forsvaret blandt andet ikke kunne tæmme hjemmeholdets spil syv mod seks. KIF scorede 11 mål i første halvleg men altså 21 i de sidste 30 minutter.

Vi rejser os igen

En samling tydeligt rystede GOG-spillere så på KIF-spillernes jubel og publikums vilde hyldest ned mod de lokale helte i sekunderne efter KIF's sejr. Og spillerne i gult var fortsat tydeligt rystede, da de kom ud af omklædningsrummet efter en kort seance bag lukket dør. Det gjaldt blandt andre streg-veteranen Lars Hald. På spørgsmålet, hvordan det kunne lykkes Spellerberg at skyde GOG i sænk på frikastet, lød svaret: - Hvad fanden vil du have, jeg skal sige til det? Der var jo ikke nogen, der lukkede det mål ind med vilje. Det er det, der kan ske. Frustrerende - vi havde KIF i vores hule hånd, og så smed vi det. Vi stoppede ligesom med at spille ved 23-17. Vi tog tempoet ud af kampe, og det blev til deres fordel. Så kunne de løbe, og det hele blev på deres præmisser. Jeg er skuffet over, at vi kunne falde så dybt. Der er ingen undskyldninger. Vi må rejse os igen. Det var hårdt, da vi tabte til TTH i pokalfinalen, og det var også en hård en i dag. Men vi rejste os efter TTH med en god kamp mod Mors-Thy. Og vi rejser os igen mod Skanderborg på lørdag. Det var første kamp i sæsonen, hvor nu den nu langtidsskadede norske playmaker, Gøran Johannessen, ikke var på holdkortet. - Men det skal vi ikke bruge som undskyldning. Der er så mange gode spillere på vores holdkort, at vi skal kunne levere i nye konstellationer, konstaterede Lars Hald kontant.

Træner tror på trods-reaktion