Det ene hjælper anbragte børn. Det andet hjælper børn og unge med at få et mere aktivt fritidsliv. Og nu har to projekter med rod i bl.a. Odense mulighed for at få Børnehjælpsdagens Lillebrorpris 2018, der uddeles i København i marts. Siden 2013 har projektet "Lær for Livet" arbejdet sammen med Odense Kommune og 40 andre kommuner i landet for at styrke anbragte børns mulighed for at få en uddannelse og et godt liv. Projektet er et forløb over seks år, hvor målet i sidste ende er at få de unge til at tage en ungdomsuddannelse. I Odense har 13 af kommunens anbragte børn haft glæde af tilbuddet indtil videre, og vinder projektet prisen, venter der foruden æren og opmærksomheden også 50.000 kroner, der kan bruges til at udvikle det yderligere.

Med i opløbet er dog også et andet projekt, foreningen "Broen", der også har en lokalafdeling i Odense. Siden 2002 har "Broen" hjulpet udsatte børn og unge med at få et aktivt fritidsliv, i det område de bor i. I Odense er der syv frivillige på projektet, der arbejder tæt sammen med kommunen og det lokale foreningsliv. Og deres frivillige arbejde gør en forskel. Den seneste årsopgørelse for 2017 viser, at 133 børn har fået hjælp gennem "Broen".

De to projekter og et tredje er blev nomineret til prisen blandt 66 foreninger og projekter, som er blevet indstillet til prisen på landsplan.

- Vi glæder os over, at der er så mange gode initiativer til gavn for børn og unge i Danmark. Med nomineringerne får vi mulighed for at hylde en større del af det værdifulde arbejde, som ofte er forankret i lokalsamfundet - for eksempel gennem frivillige kræfter. Det er en indsats, som både fortjener anerkendelse og opmærksomhed, siger Ina Thorndahl, der er direktør i Børnehjælpsdagen, som arbejder for at forbedre anbragte børns vilkår i Danmark.

Prisen uddeles den 22. marts. Det er 25. gang prisen uddeles. Sidste gang gik prisen til rådgivningstilbuddet Headspace, der også har en afdeling i Odense.