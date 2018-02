2. divisionsholdet havde blandt andre Lukas Harder som målscorer mod B1909. Næsby sejrede 2-1 hos TPI, og netop Dalum og Næsby skal i 2. division ud i hårde dueller mod nedrykning.

Fodbold: De gamle rivaler fra laget under 2. division fik testet formen på en kølig lørdag formiddag. Dalum fra netop 2. division så klart bedst rustet ud og sejrede 4-0 på kunstgræsbanen ved Tingløkkeskolen. B1909 ligger før forårets kampe i Danmarksserien på en fornuftig tredjeplads i første sæson efter oprykningen, og derfor tog sportschef Thomas Thorhøj nederlaget med en rutineret fatning. - Dalum var bare bedre end os i dag og er tydeligvis længere fremme, og det overraskede mig ikke. Vi må arbejde hårdt videre, først og fremmest handler det hele om at bygge op til næste sæson, ud over vi naturligvis skal gøre det bedst muligt i Danmarksserien, sagde Thorhøj. B1909 ser ud til at miste den markante angriber Mathias Munk, der på det seneste har trænet hos naboen Marienlyst, der skal kæmpe i oprykningsspillet i 2. division. Mathias Munk har altid scoret mange mål i Fynsserien og Danmarksserien og arbejder samtidig hårdt og er en klassisk uortodoks angriber, hvis styrke ofte er at spille på en måde, der ikke står i lærebøgerne. - Jeg går ud fra her i foråret, at Mathias spiller for Marienlyst. Så vi er da på udkig efter en anden spidsangriber. Det er vilkårene, og det lever jeg med. Jeg er da fortrøstningsfuld, når vi først får spillet nogle flere træningskampe, sagde Thomas Thorhøj, der måtte spille uden folk som blandt andre Søren Lærche, Jacob Mouritsen og Morten Dyg - så nierne kom til at løbe mere efter modstanderne, end de er vant til.

Harder på vej

- Folk skal huske, at B1909 i de seneste år ikke har været i stand til at konsolidere sig i Danmarksserien, uanset hvad der er blev sagt og ment. Det forholder jeg mig til, og nu gælder det om at få det hele stabiliseret, før vi begynder at tænke på den længere bane. Så vores nuværende placering er jeg meget tilfreds med, sagde Thomas Thorhøj, der havde den nye assistent Lars Christensen ved sin side. Lukas Harder var blandt målscorerne på det Dalum-hold og ser ud til at være på vej frem efter en del problemer med skader. Dalum kan trække på en i hvert fald bred og stor trup, hvor træner Anders Nielsen nu efter et halvt år på posten prøver at køre den kendte konstruktive spillestil ind, og det nye system har tydeligvis udløst en del rokader. Spillere som Daniel Jensen, Kenneth Andersen, Frank Nielsen og Jack Nielsen er væk, og det samme er ikke mindst tanken Kent Jørgensen, der er fløjet til Middelfart, og hans pondus i front vil blive savnet.

Næsby sejrede 2-1