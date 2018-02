En mand er idømt fire gange dødsstraf for voldtægt og drab på ung pige i Pakistan.

24-årige Imran Ali var tiltalt for drabet på Zainab Fatima Ameen i byen Kasur syd for storbyen Lahore i januar. Hun var seks eller syv år.

Sagen har ført til vrede over hele landet, og retssagen foregik under stort sikkerhedsopbud i fængslet Kot Lakhpat i Lahore.

Journalister blev stoppet 500 meter fra fængslet, og kun offerets familiemedlemmer fik adgang til retssalen.

Drabet på Zainab har udløst ballade flere steder i Pakistan. Tusinder gik på gaden i protester foran politistationer, og der blev sat ild til lokale politikeres hjem i Kasur.

Pigens mor har krævet, at Imran Ali bliver henrettet offentligt.

- Jeg vil have, at han bliver hængt offentligt på det sted, hvor han tog Zainab, siger Nusrat Bibi.

Den 24-årige vil blive tiltalt i yderligere mindst syv sager med børn, der har været udsat for overgreb i byen. Fem af dem blev som Zainab Fatima Ameen dræbt.

Imran Ali har erkendt sig skyldig i alle otte sager.

Den 24-årige er også dømt for terrorisme. Ifølge pakistansk lov kan man dømmes for terror, hvis man har spredt rædsel i samfundet.

I tillæg til dødsdommene er Ali idømt fængsel på livstid og bøder for et samlet beløb på 3,2 millioner pakistanske rupee, svarende til knap 1,8 millioner danske kroner, for at have skjult den dræbte piges lig.

En million rupee gives i erstatning til pigens familie, oplyser anklager Abdul Rauf Wattoo til nyhedsbureauet AFP.

Pakistansk tv har vist uhyggelige optagelser, der skal være de sidste af den unge pige. Her går den lille pige hånd i hånd med en mand.