Det viste sig at være en overkommelig opgave for de russiske ishockeyspillere at besejre USA i holdenes indbyrdes gruppekamp ved vinter-OL i Pyeongchang.

Russerne tog teten fra første periode og vandt siden sikkert med 4-0 over ærkerivalen.

Nikolai Prokhorkin og Ilya Kovalchuk lavede hver to mål for russerne, som vandt kampens tre perioder med henholdsvis 1-0, 2-0 og 1-0.

Modsat tidligere er der ikke spillere med fra den nordamerikanske ishockeyliga, NHL, der af mange betragtes som verdens stærkeste ishockeyliga.

Derfor består det amerikanske hold primært af spillere fra det næstbedste hjemlige niveau, AHL, eller fra europæiske klubber.

Det russiske hold består af lutter spillere fra KHL, der er den stærkeste liga i Europa.

Derfor var russerne på forhånd også udpeget som favoritter, og amerikanerne var ikke i nærheden af at gentage den ikoniske sejr fra vinter-OL i Lake Placid i 1980.

Dengang vandt et amerikansk amatørhold over Sovjetunionen med 4-3, i det der blev kendt som "Miracle on ice". Den uventede sejr var nøglen til, at USA efterfølgende sikrede sig guldmedaljerne ved legene.

Selv om den kolde krig er ovre, er der stadigvæk politiske spændinger mellem USA og Rusland.

Der var tydeligvis også lidt interne spændinger mellem spillerne på isen, og flere gange røg de i totterne på hinanden under lørdagens ishockeykamp.

Med sejren ender russerne over USA i gruppespillet, hvilket dog ikke er en større amerikansk katastrofe, end at alle 12 deltagende lande er garanteret avancement til turneringens knockoutkampe.