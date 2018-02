To mennesker røg i vandet, da bådebro i Vindeby Havn knækkede. Indsatsleder vurderer, at uheldet skyldes råd.

Vindeby: En flok mennesker fik sig en kold forskrækkelse lørdag, da eftermiddagsgåturen gik ud på en bådebro ved lystbådehavnen i Vindeby.

Mens de 15-17 mennesker befandt sig ude på broen, knækkede to bjælker under broen med det resultat, at en kvinde og en yngre mand faldt i det vinterkolde vand.

Det oplyser indsatsleder Brian Andersen fra stedet.

De to uheldige fik halvdelen af kroppen under vand, men blev hurtigt hjulpet op på den yderste del af broen, som med knækket blev afskåret fra resten af broen.

Da beredskabet ankom, måtte det derfor have en båd i brug for at få reddet de to og et par andre fra flokken ind på land, hvor et par ambulancer ventede.

Et lægetjek viste, at damen og den yngre mand er sluppet med knubs fra faldet og en mild grad af underafkøling.

Brian Andersens umiddelbare bud på, hvordan broen kunne knække, er råd.

- Det ser ud til, at træværket er råddent, og at det er det og så mængden af mennesker, der har fået broen til at knække. Den skal jo kunne holde til så mange mennesker, og det var også store, solide bjælker, der var knækket, så det jeg tror, det er råd, siger han.

Broen er nu spærret af.