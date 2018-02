På Assens Kommunes hjemmeside for aktive medborgere, kan man læse slogas som bred forståelse for aktive medborgere, vi vil fremme/favne frivilligheden, sammen er vi bedst osv.

Hvordan hænger det sammen med udmeldingen om, at fratage de frivillige foreninger mulighed for at gøre opmærksom på deres arrangementer. En besparelse på 125.000 kr. set imod det arbejde de frivillige gør?

Tænk hvis de frivillige ikke var der? Bare tanken. Hvordan kan det være, at skoene er blevet så små, dette forslag må da være udtænkt i den mørke nat af mennesker, som ikke har føling med den mangfoldighed og arbejdsindsats, de frivillige i kommunen udfører.

Jeg kan i min vildeste fantasi ikke forestille mig, at det er noget byrådet har nikket ja til og, hvis I har, så burde I hurtigt muligt tage det op til overvejelse igen, da dette forslag kun kan være med til at undergrave lysten for at deltage i det frivillige arbejde. I viser jo med dette forslag, at I ikke regner os.