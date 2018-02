1 / 2

Jan Mølby nåede som ung at spille nogle kampe for Kolding mod fynske hold som B1913 og B1909. Og her besøger han igen Odense Stadion i 2011, hvor han sammen med fra venstre Preben Elkjær og Peter Schmeichel er med til at kommentere Champions League-kvalifikationskampen mellem OB og Villarreal. En kamp, som OB vandt 1-0, inden holdet røg ud i returen med resultatet 0-3. Arkivfoto: Birgitte Carol Heiberg