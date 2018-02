pensionister

Det er meget positivt, at 20 nye brigdespillere har meldt sig til vores begynderkursus her i 2018. Jens Ole Lund Sørensen

Faktisk har foreningen en ambition om at vokse med 50 medlemmer i 2018 efter nogle år med medlemsstagnation. 20 nye bridgespillere har allerede meldt sig i foreningen, der i bridgeafdelingen har syv turneringshold, et hyggehold og et begynderkursus.

Bridge er et populært tilbud. Det overgås kun af de mange, der nyder at gå til foredrag. Hver onsdag samles godt 90 medlemmer for at høre om rejser, spændende mennesker og opleve musik og muntre historier. Derudover er der banko og præmiewhist på ugeprogrammet.

Foreningen har været igennem en krise med kritiske spørgsmål til regnskabet og økonomien. Det førte til ekstraordinær generalforsamling sidste sommer, hvor formand og kasserer trak sig.

Siden har foreningen allieret sig med en ekstern revisor foruden to interne bilagskontrollanter. Gennemgang af regnskabet har vist, at der ikke var mangler i økonomien, men at der var behov for at opstille regnskabet på en mere tydelig og udførlig måde, kunne kasserer Inge Mølri Jensen fortælle på generalforsamlingen. Her har den tidligere bankmand og kasserer i en række foreninger, Jens Ole Lund Sørensen, også bistået foreningen med at udarbejde et nyt koncept for regnskabet, nemlig en årsrapport.

I det seneste halvår har vedtægterne også været ude for en grundig gennemgang, som bl.a. fører til navneændring fra Pensionisterforeningen for Fredericia og Omegn af 1938 til Pensionistforeningen af 1938. Efter et par smårettelser blev de nye vedtægter vedtaget af generalforsamlingen med klapsalver.