72 overvågningskameraer opsættes i Mannheim, og via en computer skal de hjælpe politiet med at spotte kriminalitet i gaderne. Tidligere har Berlin (billedet) eksperimenteret med et system med ansigtskendelse, men det blev kritiseret, og sådan bliver det ikke i Mannheim, hvor kameraerne benyttes til at analysere bevægelsesmønstre.