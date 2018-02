Musik

Fredericia: Nelson Can - trioen fra Odder - har haft et forrygende halvår. I efteråret kom seneste udspil fra de tre kvinder i Nelson Can, og det blev rost til skyerne i flere medier.

Det var blandt andet med det i bagagen, at Nelson Can fredag aften gæstede Tøjhuset og gav en strålende koncert foran omkring 125 gæster. Flere burde have givet bandet en chance, for de står for virkelig nyskabende musik i Danmark. Musik, der rækker langt ud i verden, hvor gruppen da også er ved at etablere sig. Blandt andet er de ret glade for dem i England.

I Tøjhuset viste Nelson Can, at de i den grad kunne levere varen.

Det er imponerende, hvor meget musikalsk energi de får ud af blot at have to instrumenter på scenen, nemlig trommer og bas.

Trioen består af Selina Gin, vokal, Maria Juntunen, trommer og Signe Tobiassen på bas, og hvilken bas. Forvrænget, rå, bastant og melodisk i en grad, så du ikke skænker det en tanke, at der faktisk ikke er en guitar med i lydbilledet. Trommelyden er distinkt og kontant og giver musikken den rette bund, og så er Selina Gin en fantastisk karismatisk sanger. Hun har en sjælden udstråling og en stemme, der må være blandt de bedste pt på den danske rockscene. Og sammen med Signe Tobiassen gør det trioens vokal til et ekstra instrument.

Nelson Can fik hurtigt publikum med sig med medrivende rock, nuancerede melodier og en smittende spilleglæde. Det var med sange fra sidste års album EP3, men også fra tidligere udgivelser. En skøn blanding af melodisk rock og nærmest garage-rock.

Et af aftenens stærkeste numre var Break Down Your Walls fra EP3.

Inden Nelson Can gav det nye danske band Rainbrother en glimrende koncert - hvor bandet dog lige skulle igennem et halvt nummer, inden de fandt sig til rette. Der er et herligt drive i deres musik - ikke mindst båret frem af flot guitarspil.