Sundhed

Hjerteforeningen Fåborg-Midtfyn har sat gang i et nyt tiltag, hvor man kan få rørt sig samtidig med, at man kommer i snak med andre.

- I Hjerteforeningen gør vi jo meget ud af at få folk i gang med noget motion, og hver tirsdag er der mellem 25 og 35 personer, der benytter sig af tilbuddet i Davinde-Tarup, siger hun og forklarer, at det kun er starten på noget større.

Årslev: En gåtur i et uforpligtende selskab med andre vandrelystne, hvor der også er luft til at føre en samtale under navnet, Walk and Talk. Det er et koncept som Hjerteforeningen Fåborg-Midtfyn nu lancerer med afgang fra Polymeren hver torsdag klokken 11.

- Nu har vi så oprettet et tilsvarende hold i Polymeren for folk, der ikke ønsker at gå så langt og måske med mere fast grund under fødderne, og det er vores mening, at vi i løbet af året vil udbrede det til andre områder i kommunen, siger hun og fortsætter.

- Det er så vigtig at folk kommer ud og rører sig, og vi går i et tempo, så man stadig kan tale sammen, for det handler også om det sociale aspekt. Vi vil gerne gøre noget ved den isolation, som mange folk sidder i, og det gør det jo lidt sjovere og lettere at komme af sted, når vi kan gå og sludre sammen på en uforpligtende måde, siger Ellen Kjær.

Walk and Talk med afgang fra Polymeren har premiere torsdag 15. februar kl. 11, og hvis man har forpasset den dato, er det ikke for sent at deltage. Gåturen finder sted hver torsdag kl. 11 hele året rundt. Man behøver ikke at melde sig til, og det er gratis at deltage.