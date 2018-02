Faaborg: Det nye og omdannede Helios i Faaborg er nu kommet i spil til den såkaldte Renoverprisen, som Grundejernes Investeringsfond i samarbejde med Realdania uddeler. I år for sjette gang. Arkitektfirmaet Vandkunsten, der har forestået den gennemgribende renovering, har indstillet byggeriet til prisen.

I 2012 udskrev Faaborg-Midtfyn Kommune en arkitektkonkurrence, som lød på at skabe et levende og rummeligt kulturhus med udgangspunkt i de eksisterende bygninger, der dengang rummede Helios-Teatret. Det oprindelige Helios var i meget dårlig stand, og relationen til byens rum omkring huset virkede yderst tilfældig. Målet var at føre Heliosbygningen ajour til et moderne kulturhus, fremgår det af en pressemeddelelse.

På trods af bygningens stand rummede Helios-Teatret en fin sal med uovertruffen akustik, som var vært for fine koncerter og filmfremvisninger. Salen er blevet bevaret, mens man har renoveret foyeren, byrummene omkring kulturhuset, servicearealerne vest og øst for salen samt teatrets facade og tag. Foyerbygningen er disponeret, så rummene kan stå i åben kontakt med de omkringliggende byrum i et samspil mellem ude og inde. Helios-Teatrets facade er et kunstværk designet af Emil Salto, der består af et geometrisk system af specialfremstillede lamper.

Kulturhuset Helios ligger i overgangen mellem den gamle del af byen og senere tilkomne havnearealer. Renoveringen af kulturhuset er en del af en større plan for Faaborg.

Udover prisen er der 100.000 kroner at dyste om.