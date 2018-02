Bøjden/Faaborg: Det bliver bl.a. med den nye borgmester i Faaborg-Midtfyn, Hans Stavnsager (S) i panelet, når Foreningen Als-Fyn Broen holder borgermøde om Als-Fyn forbindelsen torsdag 22. februar kl. 20. Stedet er Hotel Faaborg Fjord.

Hans Stavnsager vil ifølge en pressemeddelelse fortælle om, hvorfor broen er vigtig. Vigtig for Faaborg-Midtfyn, men også for Odense, Svendborg, Assens, Nyborg, Nordfyn, Kerteminde - og vigtig for Sønderborg, Nordborg og Flensborg.

Knud Erik Hansen, næstformand i komitéen og den styregruppe, der er finansieret af Faaborg-Midtfyn og Sønderborg Kommuner, redegør for, hvilke initiativer Komiteen og Styregruppen arbejder med i 2018, samt hvilken betydning broen har for virksomheder og for beskæftigelsen på Fyn og på Als.

Knud Erik Hansen er indehaver af virksomheden Carl Hansen & Søn, der eksporterer Wegner-møbler til hele verden.

Formanden for Foreningen Als-Fyn Broen, Mogens K. Nielsen, forklarer i pressemeddelelsen, at en fast forbindelse mellem Als og Fyn for alvor kan give lokalområdet et tiltrængt løft. En bro vil skabe et nyt stort vækstområde i Syddanmark. Region Syddanmark bliver forbundet både i nord og syd. Det vil skabe ny dynamik og være grundlag for at skabe vækst og beskæftigelse. Universitetet og det kommende supersygehus vil blive tilgængeligt for borgere og virksomheder på begge sider af broen. Det største eksportmarked for Danmark er Tyskland. Det vil give specielt mindre virksomheder mulighed for at tage fat på eksportmarkedet. /EXP