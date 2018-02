Nyborg: Fire-årige Oliver Dam fra Nyborg, var nødt til skifte tøj, da han var på biblioteket lørdag med sin mor og lillesøster.

Oliver var nemlig den første, der mødte op til workshoppen, hvor man kan få lavet sit helt eget design og få det trykt på en t-shirt. Oliver ville have en af sine helte, Zane fra Ninjago på brystet, og det lykkedes fint, takket være et par store drenge fra gymnasiets frivillige computer-tilbud Makerspace. De to unge viste fingerfærdigheder både med besværlige billedfiler på computeren og med en lille kniv, før Zane var helt perfekt til at blive trykt på Olivers medbragte hvide t-shirt. Da trøjen var helt færdig, var Oliver naturligvis nødt til at skifte trøje, så han forlod biblioteket med Zane på brystet.

Mens der blev arbejdet med Olivers projekt, kom der flere og flere mennesker til biblioteket, for at designe deres t-shirt, og da Oliver endelig fik trukket den nye trøje med Ninjago-figuren over hovedet, var der nærmest proppet med børn og voksne på det lille børnebibliotek.

Bring your Own T-shirt design workshop-shoppen fortsætter søndag fra klokken 11 til 14, så der er altså stadig mulighed for at få trykt sin helt egen t-shirt.