Efter et par års pause er Bogense igen med på landkortet over indsamlingssteder, når Folkekirkens Nødhjælp den 11. marts samler ind under parolen "Vi samler håb ind".

Bogense: Planen var at melde sig som indsamler, men da Nynne Bernstorff Rankløve så, at Folkekirkens Nødhjælp manglede en person til at stå i spidsen for indsamlingen i Bogense, når der er landsindsamling søndag den 11. marts, meldte hun sig i stedet som indsamlingsleder.

- Jeg håber, at jeg selv kan nå ud med indsamlingsbøtten også, men Peter (Bernstorff, red.) skal i hvert fald ud med Clara, fastslår toårige Claras mor. Og på den måde kan yngste skud på Bernstorff-stammen følge i sin oldemors spor, idet lensgrevinde Bente Bernstorff-Gyldensteen var med til at starte genbrugsbutikken i Bogense i 1982.

Bliv indsamler Hvis du vil samle ind for Folkekirkens Nødhjælp søndag den 11. marts, kan du melde dig til på blivindsamler.dk. I Bogense kan du også tilmelde dig direkte til



Det er også muligt at møde op på indsamlingsstedet på selve dagen.



I Bogense: Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Adelgade 58 ( klokken 10)



I Otterup: Ved kirken (klokken 10.30).



I Søndersø: Menighedslokalerne i Søndersø Præstegård, Langebyende 2 (klokken 10).



I Veflinge: Konfirmandstuen, Axel Brahesvej 13 (klokken 11.15)



Mottoet for årets indsamling er "Vi samler håb ind". For selv om man er ramt af krig, sult, ulighed, naturkatastrofer eller klimaforandringer, er det muligt at tænde et håb.

Årets kampagneplakat viser således 23-årige Christina Aketch, der på en insektfarm i Kenya dyrker fårekyllinger, der som fuldt udvoksede males til en næringsrig mel, der kan bruges til kiks og grød.