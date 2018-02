GOG ligger aktuelt nummer to og KIF Kolding København nummer 10 i ligaens grundspil. Det ligner derfor let spil for fynboerne, når de to klubber mødes i Sydbank Arena i Kolding lørdag med kampstart kl. 16.10.

Men opgørene mellem de to lokalrivaler er altid uberegnelige, og GOG må undvære sin norske spilstyrer og landsholdsspiller, Gøran Johannessen, der er ude i længere tid på grund af en ankelskade, der stammer helt tilbage fra Golden League-træningsturneringen før EM.

Sport Fyns Karsten L. Sørensen tweeter live her: