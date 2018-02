Efter en sejr over Canada kom de danske curlingkvinder ned på jorden med et nederlag til Storbritannien.

Danmarks curlingkvinder kunne ikke følge op på den store overraskelse fra fredag, hvor det lykkedes at besejre verdensmestrene fra Canada.

Natten til lørdag dansk tid måtte skipper Madeleine Dupont og hendes tropper se sig slået med 7-6 af Storbritannien ved vinter-OL i Pyeongchang.

Danskerne har nu været i kamp fire gange i turneringen og er noteret for én sejr og tre nederlag. Briterne har omvendt tre sejre og ét nederlag for fire kampe.

I den tidlige kamp lørdag formåede danskerne at gøre kampen relativt lige, men briterne bragte sig for alvor i vinderposition, da de i ottende ende scorede to point, så føringen kom op på 7-4.

Danmark var kommet på 1-0 i første ende, men i anden ende satte briterne to sten og kom på 2-1.

Duponts mandskab kom på 2-2 og 3-3, inden Storbritannien igen scorede to point i sjette ende og bragte sig foran 5-3.

Det blev 4-5 og så altså 4-7, og så kunne briterne nemt leve med, at danskerne i niende ende reducerede til 5-7.

I sidste ende havde briterne nemlig fordel af at lægge sidste sten, og det blev udnyttet til at afgøre kampen.

Danmark lå til to point, men briterne skulle med den sidste sten blot sørge for at fjerne den ene, og det var lige, hvad der skete.

Senere lørdag skal Danmarks kvinder i aktion mod Kina. Den kamp begynder klokken 12.05.