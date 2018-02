En sexskandale, der omgærder den britiske nødhjælpsorganisation Oxfam, er kun toppen af isbjerget.

Det siger Haitis præsident, Jovenel Moïse, i et interview med nyhedsbureauet Reuters.

Jovenel Moïse ønsker en tilbundsgående undersøgelse af andre nødhjælpsorganisationer, som er til stede i landet.

- Oxfam-sagen er kun den synlige top af isbjerget. Det er ikke kun Oxfam. Der er andre ngo'er (non-governmental organizations, på dansk ikke-statslige organisationer, red.) i samme situation, men de skjuler oplysningerne internt, siger præsidenten og nævner specifikt Læger uden Grænser.

Det er uklart, hvilke sager præsidenten refererer til.

- Der bør være en efterforskning af andre organisationer, som har arbejdet her siden 2010. Eksempelvis måtte Læger uden Grænser hjemsende omkring 17 personer for ureglementeret adfærd, som ikke er blevet forklaret, siger Moïse.

Læger uden Grænser, der sender medicinsk personale til krigs- og sygdomsramte regioner verden over, meddelte onsdag, at den har haft 24 tilfælde af seksuelt misbrug eller udnyttelse blandt sine cirka 40.000 tilknyttede personer sidste år.

19 af de 24 sager resulterede i, at anklagede personer blev bortvist.

Avisen The Times afslørede i sidste uge, at Oxfams landechef i Haiti og flere af hans kolleger havde købt seksuelle ydelser af prostituerede i det ludfattige land, hvor de fra 2010 var udstationeret for at hjælpe det jordskælvsramte samfund.

Jovenel Moïse fordømte allerede forrige weekend afsløringerne.

- Der er intet mere skandaløst og uærligt end seksuelle rovdyr, der bruger deres position som en del af et humanitært svar på en naturkatastrofe til at udnytte nødlidende mennesker, skrev han i et tweet.

Skandalen har rystet nødhjælpssektoren i Storbritannien, hvor udviklingsminister Penny Mordaunt truer med at droppe regeringens økonomiske støtte til Oxfam og andre organisationer, såfremt de ikke lægger kortene på bordet om tilsvarende sager.

EU er også gået i tænkeboks med hensyn til finansiering af Oxfam, der er blandt verdens største hjælpeorganisationer.