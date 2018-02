Anders Tesgaard blev i 2015 påkørt under et cykelløb i USA. Fredag er han afgået ved døden, 44 år gammel.

Ekstremcykelrytteren Anders Tesgaard, der i 2015 blev ramt af en bil under et cykelløb i USA, er fredag afgået ved døden.

Det oplyser en af cykelrytternes venner Christian Ørskov til TV Syd.

Siden Anders Tesgaard blev påkørt af bilen i juni 2015 under ekstremcykelløbet Race Across America, har han ifølge mediet befundet sig i en vegetativ tilstand på et rehabiliteringscenter.

Han har måttet kæmpe med flere lungebetændelser på grund af sin tilstand.

Anders Tesgaard sov stille ind fredag formiddag. Han blev 44 år.

- Anders har fået fred nu. Det har været en meget følelsespåvirket dag, selv om vi vidste, den ville komme på et tidspunkt, siger Christian Ørskov, der var en af Anders Tesgaards venner, til TV Syd.

Christian Ørskov var desuden en del af Race Across America-holdet tilbage i 2015.

Det var tredje gang, at Anders Tesgaard deltog i Race Across America, da han i 2015 blev påkørt af en pickup truck bagfra. Efterfølgende blev han lagt i koma, og det blev oplyst, at han havde alvorlige skader.

Ifølge Christian Ørskov har Anders Tesgaard kæmpet med følgerne af påkørslen lige siden.

- Det her liv, var det stik modsatte af, hvad han gerne ville. Det sagde han også til os under løbene, at så ville han hellere være livet foruden, siger vennen til TV Syd.

Ekstremcykelløbet Race Across America, som Anders Tesgaard deltog i, strækker sig over 4800 kilometer fra kyst til kyst i USA.

Cykelrytteren fra Esbjerg var godt 600 kilometer fra mål, da han blev påkørt.