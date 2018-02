Danmark besejrede fredag aften Østrig med 5-3 i Silkeborg i et opgør, hvor Frederik Storm scorede fire mål.

Der var endnu en sejr til det danske ishockeylandshold, da Østrig fredag aften blev besejret i en opvarmningsturnering før VM.

Kampen blev spillet i Silkeborg, og Danmark vandt opgøret 5-3 i en kamp, hvor Malmö Redhawks-forwarden Frederik Storm scorede fire gange for Danmark.

Dermed fik danskerne sin anden sejr i træk i turneringen, inden det går løs på isen ved VM, der spilles i Danmark til maj.

Danmark besejrede torsdag Frankrig 4-2, men i fredagens dyst mod Østrig kom danskerne bagud 0-1 efter powerplay, da der var spillet fem minutter.

Dominic Zwerger scorede for Østrig, som dog i første periode måtte notere sig, at Frederik Storm udlignede til 1-1 for Danmark.

Anden periode bød på to danske scoringer. Først bragte Morten Madsen Danmark foran, mens Frederik Storm med sin anden scoring øgede til 3-1, inden Østrig reducerede.

Tredje periode var næsten ni minutter gammel, da Frederik Storm igen scorede og bragte danskerne på 4-2, men igen fik Østrig reduceret, inden Storm med sin fjerde scoring i kampen sikrede 5-3-sejren med 20 sekunder tilbage.

Danmark spiller lørdag den sidste kamp i firenationersturneringen, når det gælder mødet med Letland i Herning.

Landstræner Jan Karlsson bruger kampene i denne uge til at se spillere an med henblik på forårets VM, der for første gang i historien spilles i Danmark.

VM i ishockey spilles i København og Herning fra 4. til 20. maj.