Det var en kamp af to halvlege, da OB tabte ude mod FC Nordsjælland. Og spillere og trænere var skuffede over at smide kampen på store fejl.

Fodbold: Efter nederlaget til Nordsjælland var skuffelsen den dominerende følelse hos OB's cheftræner Kent Nielsen trods gode momenter i anden halvleg.

- Vi laver simpelthen for store fejl. Og det er jo det, vi taber på. I anden halvleg kommer vi ud og er godt med, synes jeg. Vi kunne selvfølgelig have spillet mere sikkert og med lange bolde, men lige som Nordsjælland synes jeg, vi er et boldsikkert hold, og det er sådan, vi vil spille. Og så har man selvfølgelig ikke råd til de store fejl, som giver dem store chancer. Det straffer de prompte, sagde han.

Og OB havde chancen for at være bedre med, mente han.

- Vi taber en halvleg. Jeg synes, vi er meget bedre i anden, som vi vinder. Nogle gange gør pausen godt, og vi fik lavet om på nogle ting. Men generelt skulle vi bare finde os selv lidt, og det synes jeg, vi gør.

Til kampen så OB's opstilling lidt anderledes ud end mod Helsingør, og den nye 3-5-2 var et direkte modtræk til Nordsjælland, forklarede Kent Nielsen.

- Som 4-4-2-hold har man en svaghed mod deres wingbacks, og det var det, vi prøvede at undgå. Det betød, at vi kom lidt i undertal mod omstillinger, men det samme kan man sige om Nordsjælland.

Efter kampen var målscorer Rasmus Festersen også skuffet over en kamp, som han oplevede som tæt.

- Jeg synes egentlig ikke, vi er langt fra Nordsjælland. Og det er måske underligt at sige, når vi lige har tabt en fodboldkamp mod dem, men jeg synes, vi har et godt niveau. Vi vidste, det ville blive svært, og vi får flere svære kampe i den næste tid, men jeg synes godt, vi kan være med mod de gode hold, sagde han.

Og boldsikkerheden var forskellen, mente også han.

- De var bedre i pasningsspillet, og de er generelt gode på den her bane og det her underlag, og det vidste vi godt, selv om vi har haft et godt tag på dem her. Men vi kommer godt med i anden halvleg, men over hele kampen er de bare mere sikre på bolden end os.