Replik: Den 11. februar beskrev Astrid Krag i avisen Danmark, hvordan kommunerne ikke har økonomi til at drage tilstrækkeligt omsorg for de ældre. Astrid beskriver selv hvordan antallet af ældre er steget gennem de senere år. Det har længe været at se i tallene fra Dansk Statistik, så deri er der ikke den store overraskelse.

Astrid Krag henviser derudover til, at der er blevet 2.300 færre ansatte i ældreplejen. Det er muligvis korrekt, men man kan jo ikke anfægte at der i disse år sker en enorm udvikling indenfor robotteknologi. Der kommer efterhånden flere og flere opfindelser på markedet, som gør det muligt at drage god omsorg for ældre, men uden samme behov for rene mandetimer som tidligere.

Læserbrevet fra Astrid Krag udspringer af en ny type forsikring på markedet, hvor man kan få særlige tilbud på sundhedstjek og sundhedsfaglig pleje. Det er bare ikke noget nyt. Man har altid kunnet tegne diverse sundhedsforsikringer. Ofte har det endda været en del af de fleste pensionsordninger. Er det et tegn på, at det offentlige system ikke lever op til sine forpligtelser? Ikke nødvendigvis. Det kan lige så vel være et tegn på, at et stigende antal ældre selv vil tage vare på deres alderdom fremfor at overlade den til staten.

Flere pile har peget i den retning i årevis. Det er f.eks. ikke uden grund, at der findes firmaer som sælger hjælpemidler direkte til private udenom kommuner. Et godt eksempel er www.livetsomsenior.dk. Her kan ældre selv købe en rollator - selvom de næsten altid kan få den stillet til rådighed af kommunen. Hvis nogle ældre selv ønsker at styre deres alderdom, bør de så ikke have muligheden for det?

Et andet argument i læserbrevet er, at alderdommens tilværelse ikke skal afgøres af pengepungens størrelse - ikke desto mindre er det et faktum hele livet igennem, at den del af befolkningen, der har penge har nogle muligheder, som andre ikke har. Til gengæld bliver der mere fra den fælles kage til deling, når nogle selv vælger at købe sig til hjemmehjælp, hjælpemidler, sundhedspleje og hvad der ellers må opstå af behov.