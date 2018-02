Skabsmuslim og bekvemmelighedsfeminist. Biskop latterliggør sig selv

Replik: Er biskoppen fra Haderslev, Marianne Christiansen skabsmuslim og bekvemmelighedsfeminist, eller er hun bare helt rundt på gulvet? Torsdag den 8. februar havde biskoppen en kronik i avisen Danmark om den pågående debat om forbud mod at bære burka og niqab i det offentlige rum under overskriften "Måske bliver jeg snart kriminel".

Kriminel bliver biskop Marianne Christiansen næppe, men at udstille sig selv på denne måde i dagspressen kan jo kun latterliggøre en præst og biskop i Den Danske Folkekirke. Jeg undrer mig såre over, hvad en dansk præst skal med et muslimsk klædestykke som en niqab, og hvilket behov hun har for at eje et sådant kvindeundertrykkende stykke tøj? Det kræver vist ikke meget fantasi at forestille sig, hvordan verden ser ud gennem en niqab eller en burka? Hvis biskoppens forestillingsevne ikke rækker, kunne hun da have taget en pose over hovedet.

Marianne Christiansen skriver, at hun er kristen, hvilket skulle være overflødig at bemærke, da hun besidder det højeste ,en dansk folkekirkepræst kan opnå. Netop fordi hun er biskop, forekommer det dobbelt uforståeligt, at hun føler sig hildet til at forsvare, at kvinder påtvinges at bære det mest kvindeundertrykkende, forældede og udemokratiske stykke klædedragt, der tænkes kan.

Niqab og burka viser tydeligt, hvilken stilling kvinder i muslimske samfund har, nemlig som mandens ejendom på linje med kameler, geder og får.

Jeg er ikke så bibelstærk som visse andre, men et sted i Biblen står der:" Giv Gud , hvad Guds er, og giv Kejseren , hvad Kejserens er"; forstået på den måde, lad lovgiverne give love, der gælder i det danske samfund; og lad præsterne prædike om Guds ord og Jesu næstekærlighed. Burde biskoppen ikke holde sig for god til at forsøge at påvirke lovgivningsarbejdet netop i dette spørgsmål om "burkaforbud". Personligt føler jeg mig meget dårligt repræsenteret som medlem af den danske folkekirke med biskoppen fra Haderslev.

Marianne Christiansen blander grundlæggende værdier i det danske samfund, som trosfrihed, religionsfrihed og ytringsfrihed med et påtænkt "burkaforbud", og kalder det en sorgens dag, hvis lovforslaget bliver vedtaget. Jeg siger bare: "Vor Herre bevare os" for et argument at komme med. Desværre kommer forslaget om burkaforbud ikke fra egne vesteuropæiske muslimske kredse, hvilket ville have klædt de muslimske trossamfund. Nu er situationen beklageligvis sådan, at det ser ud til, at europæiske muslimer ikke selv er i stand til at reformere deres tro, således at den tilpasser sig til de demokratiske frihedsværdier, men må hjælpes på vej af demokratisk lovgivning og krav fra samfundet om tilpasning til moderne vestlige værdier.

Biskoppen bedyrer, at hun er feminist; så er det dog mærkeligt, at hendes støtte ikke går til de modige muslimske kvinder, der forsøger at tage et opgør med middelaldervældet indenfor Islam.

Hvad med at støtte eksempelvis forfatteren Sara Omar, der i visse muslimske kredse bliver lagt for had for at bruge sin ytringsfrihed til et opgør med kvindeundertrykkelsen i Islam. Der er nok af frihedsretter at kæmpe for indenfor Islam, frihed til at gifte sig, med hvem man vil, frihed til at forlade islam, som trosretning bare for at nævne nogle. Hvor er næstekærligheden indenfor Islam?

Hvornår begynder islam at respektere andre trosretninger? Hvad med missionsopgaven over for danske borgere, som er faret vild for at blive i bibelsprog; netop som dansk folkekirkepræst. Alle sammen spørgsmål, som det kunne være interessant at høre en dansk biskops syn på.

Husk, at intet i denne verden eller universet er evigt uforanderligt. Ingen religion eller tro bør stå i vejen for medmenneskelig kærlighed og alment gyldige frihedsværdier. Tiden er moden til, at alle religioner vejes på en guldvægt op imod frihed, lighed og broderskab.