Lægeklager: Kære Ellen Trane Nørby. Jeg er læge. Anæstesiolog ligesom Kristian Rørbæk Madsen. Lige nu bor jeg i New Zealand, men forbereder mig på at skulle hjem til Danmark. Hjem til det sygehussystem, jeg forlod for tre år siden, og som jeg elskede at arbejde i. Men jeg nu er nervøs for at skulle træde ind i det danske system igen. Det har ændret sig meget de sidste tre år. Ændret sig fra at være et sted, hvor jeg følte mig tryg, hvis jeg bare passede mit arbejde og behandlede patienterne efter bedste evne. Og det gik godt. Nu er jeg utryg. Nej, jeg føler mig ikke utilstrækkelig. Jeg føler, det system, der skal støtte og hjælpe mig til at være den bedste udgave af mig selv, er utilstrækkeligt.

Hvordan skal jeg navigere i et system, som jeg ikke kan gennemskue? Jeg kan ikke længere overskue, hvornår jeg risikerer at overtræde loven. Det gør mig utryg, at jeg kan tro, jeg gør mit bedste og behandler patienterne, så godt jeg kan - og så alligevel kan ende med at blive politianmeldt. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg laver en fejl? Skal jeg som tidligere lave en utilsigtet hændelse og på den måde få rettet en systemfejl eller gøre min kollegaer opmærksom på, at denne fejl kan forekomme? Eller skal jeg, som jeg har mest lyst til nu, tie stille og håbe, at ingen opdager det?

Hvordan skal min dagligdag fungere i forhold til at dokumentere? Skal jeg dokumentere alt i tilfælde af, at det efterfølgende er noget, STPS synes jeg burde have noteret? For at undgå at blive politianmeldt?

Hvad gør jeg, hvis jeg har så travlt, at jeg ikke når at se alle patienter inden kl. 16? Og det viser sig, at jeg burde have set alle før kl. 16? Da jeg har min gang på intensiv afdeling. er det jo ikke usandsynligt.

Hvordan forklarer jeg patienter og pårørende, at jeg skal bruge så meget tid foran computeren i stedet for med dem? Hvordan forklarer jeg, at de skal have lavet en masse ekstra undersøgelser som blodprøver, røntgenbilleder os.,v som formentlig er overflødige? Skal jeg fortælle dem sandheden? At det er for at dække min ryg, så jeg i en eventuel sag ikke bliver politianmeldt?

Må jeg henvise patienter og pårørende til dig og STPS? Vil I så forklare dem hvorfor?