Troels Kløve er stadig ny i OB, og efter en god start mod Helsingør, faldt både han og OB en smule mod stærke Nordsjælland. Men Kløve viste i løbet af kampen tegn på, at han kan komme til at gøre en forskel for fynboerne med tiden.

Fodbold: Mod FC Nordsjælland skulle OB's nyankomne dynamo Troels Kløve bygge videre på en god debut i striber mod Helsingør og bevise, at han kunne gøre en forskel mod et hold i den gode ende af tabellen. Til kampen var han rykket ind på midten af banen i en fem mand stor midtbanekæde, hvor hans direkte modstander ofte var den nykårne Nordsjælland-anfører, Mathias Jensen, og hjemmeholdets debutant, Mikkel Rygaard. Fra kampens start blev det tydeligt, at Troels kløve skulle agere bindeled mellem forsvar og angreb i en flydende rolle. Og i defensiven fyldte han primært området lige foran forsvaret. I første halvleg var der ikke meget at binde sammen for et OB-mandskab, som for det meste jagtede bolden. For Troels Kløve blev det ikke til enkelte berøringer, og han var lige som de fleste af sine medspillere temmelig anonym. En enkelt gang fik OB's nye nummer 23 lov at vise prøver på sin evne til at rykke dybt, men i en en-mod-en formåede han ikke at sætte Benjamin Hansen af som sidste mand. Et enkelt forsøg havde Kløve på mål, da han efter en god kombination med Jacob Barret på kanten kom til en god skudmulighed, men afslutningen gik pænt forbi Runarssons mål.

Så ikke ny ud