Caroline Wozniacki kunne puste ud efter endnu en dag på kontoret, da danskerne fredag aften spillede sig i semifinalen i Qatar.

Her besejrede den danske verdensetter tyske Angelique Kerber i en kamp på højeste niveau, som endte med sejr til Wozniacki på 7-6, 1-6, 6-3.

Sejren betød, at Wozniacki bevarer sin førsteplads på verdensranglisten, når den opdateres i begyndelsen af den kommende uge.

Det skyldes, at Simona Halep har trukket sig fra turneringen, selv om rumæneren tidligere fredag også spillede sig i semifinalen.

Placeringen på verdensranglisten fyldte dog ikke meget hos Wozniacki, da hun satte ord på sejren.

- Jeg har ikke rigtig tænkt over førstepladsen på verdensranglisten. Jeg vil bare gerne spille så meget her. Jeg får en kamp mere i morgen, og den glæder jeg mig til.

- Jeg spiller rigtig godt, men det er hårde modstandere, jeg er oppe i mod, og det gælder om hele tiden at holde sig frisk, lød det fra Wozniacki i et interview efter kampen med TV2 Sport.

Den danske tennisstjerne har nu besejret Angelique Kerber seks gange, mens det i de indbyrdes kampe er blevet til otte sejre til tyskeren.

Danskeren måtte mobilisere al energi, da hun i et comeback lykkedes med at vinde første sæt efter tiebreak.

Andet sæt blev hurtigt vundet af Kerber, som også lagde bedst ud i tredje sæt.

Endnu engang kæmpede Wozniacki sig tilbage i den velspillede og intense forestilling, og danskeren mente bagefter, at sejren var en anelse heldig.

- Angie (Angelique Kerber, red.) er i så god form, så jeg vidste, det ville blive en lige kamp, da vi gik ind til tredje sæt.

- Jeg var en lille smule heldig, for jeg følte, at vi begge spillede godt i store perioder af kampen. Jeg er sikker på, at hun (Kerber, red.) vil få et fantastisk år, men jeg er glad for, at jeg vandt, siger Wozniacki ifølge wtatennis.com.

Haleps farvel til turneringen betyder, at spanske Garbiñe Muguruza er klar til finalen.