Fredag har hovedkvarteret for The Princess of Wales's Royal Regiment, der holder til inde i borgen Tower of London, flaget på halv stang for prins Henrik.

Ligeledes har andre steder i Storbritannien med tilknytning til The Princess of Wales's Royal Regiment flaget på halv stang for prinsen.

Det oplyser kongehuset.

Der har i århundreder været kulturelle forbindelser mellem den danske og britiske kongefamilie.

FAKTA: Prins Henrik bliver bisat fra kongehusets kirke Prins Henrik ligger på castrum doloris i Christiansborg Slotskirke, hvor offentligheden har mulighed for at tage afsked med prinsen lørdag, søndag og mandag.



Du kan læse mere om Christiansborg Slotskirke her:



* Christiansborg Slotskirke ligger på Slotsholmen i København og er kongehusets kirke. Kirken hører til de dele af Christiansborg Slot, der står til rådighed for kongehuset.



* Den har gennem årene været anvendt til kirkelige ceremonier for kongefamiliens medlemmer til bryllupper, konfirmationer og dåb.



* Adskillige danske konger har ligget på castrum doloris i kirken omgivet af faner, våbenskjold og sølvløverne fra Rosenborg. I 2000 tog det danske folk afsked med dronning Ingrid, da hun lå på castrum doloris i kirken.



* Den anvendes også af Folketinget til gudstjeneste ved Folketingets åbning.



* Den oprindelige kirke blev bygget i 1738-42 sammen med det første Christiansborg Slot og brændte ved Christiansborgs brand i 1794.



* I sin nuværende udformning blev slotskirken opført 1813-26 i klassisk stil af arkitekten C.F. Hansen.



* Kirken brændte igen i 1992 efter at være ramt af en nødraket under karnevalet. Efter genopbygning og restaurering åbnede kirken i 1997 i forbindelse med dronning Margrethes 25-års regeringsjubilæum.



Kilder: kongeligeslotte.dk og kongehuset.

Dronning Margrethe har således titel af æresoberst i regimentet og har jævnligt mødt flere af de tjenestegørende i regimentet på rejser.

Titlen som æresoberst har hun haft siden 25. februar 1997.

Over store dele af verden har medier, statsoverhoveder og royale familier mindet prins Henrik efter hans død tirsdag.

I Norge besluttede Kong Harald, at der onsdag skulle flages på halv stang fra slotsbalkonen i Oslo.

FAKTA: Her kan du sende en sidste hilsen til prins Henrik Hvis man vil sende en sidste hilsen til prins Henrik, er det muligt at skrive sig på kondolencelisterne.



Man kan også besøge Christiansborg Slotskirke, hvor prins Henriks kiste ligger på castrum doloris.



Her vil der være kondolencelister lagt frem:



* Der vil frem til tirsdag 20. februar ligge kondolencelister i porten i Det Gule Palæ i København i Amaliegade 18.



* Listerne ved Det Gule Palæ vil være tilgængelige i tidsrummet klokken 9 til 17.



* I Aarhus Rådhus vil der i foyeren også blive fremlagt en kondolencebog, hvor borgere har mulighed for at skrive en sidste hilsen.



* Bogen lægges frem i foyeren indtil tirsdag 20. februar, og der vil være adgang klokken 8 til 17 på hverdage. Lørdag vil der være adgang klokken 9 til 14, og søndag er rådhuset lukket.



* Tirsdag fra klokken 9 til 17 vil borgere også kunne skrive en sidste hilsen til prins Henrik ved Gråsten Slot i Sønderjylland og Marselisborg Slot ved Aarhus.



På disse tidspunkter kan man besøge Christiansborgs Slotskirke.



* Lørdag, søndag og mandag kan offentligheden tage afsked med prins Henrik i Christiansborg Slotskirke, hvor kisten står castrum doloris. Det vil sige, at den lukkede kiste står fremme.



* Lørdag er der åbent for offentligheden fra klokken 15 til 19.



* Søndag er der åbent for offentligheden fra klokken 12 til 19.



* Mandag er der åbent for offentligheden fra klokken 15 til 19.



* Det er muligt at medbringe blomster til kirken, som man vil skulle aflevere, inden man går ind. Kort til prinsen, tegninger og lignende vil blive indsamlet og viderebragt til kongefamilien.



* Da dronning Ingrid døde 7. november 2000, skrev flere tusinde danskere efterfølgende en sidste hilsen.



Kilder: Kongehuset og Ritzau.

Der vil også blive flaget på halv stang fra slotsbalkonen, når prins Henrik begraves tirsdag.