Aalborg-træneren Anders Pedersen svigtede med den store favorit Balotelli, men vandt to andre løb fredag på Fyens Væddeløbsbane.

Anders Pedersen, travtræner fra Aalborg, havde 35-års-fødselsdag fredag. Han nåede at få fødselsdagskage af sin mor om morgenen, men ellers tilbragte han en stor del af fredagen på Fyens Væddeløbsbane. Samt en mindst lige så stor del i hestetransporten på vej fra Aalborg til Odense og retur.

De mange timer blev ikke brugt forgæves, for Anders Pedersen havde fire heste med til Fyn, som han alle selv kørte, og de fire køreture udmøntede sig i to sejre og to tredjepladser.

Det var ikke helt uventet, at Aalborg-træneren skulle have et par sejre med hjem på sin fødselsdag. Men den, som spillerne troede allermest på, var sidste års derbydeltager, Balotelli, der i sæsondebuten var klar favorit. Balotelli var imidlertid én af dem, der måtte nøjes med en tredjeplads.

Anders Pedersen tilbragte en del af første sving i tredje spor, inden han fik sendt Balotelli til føring. Den hårde åbning sad i benene i opløbet, hvor Birger Jørgensen uden besvær kunne sende den rygkørte næstfavorit Willie Blue forbi til sikker sejr. Også hjemmebanehoppen Blue Velvet gik forbi Balotelli til slut og hentede en fin andenplads i den hårde konkurrence.