Det handler om penge

Medicinrådet er forpligtet til at sikre, at Danmark fortsat er et af de lande, der hurtigst tager nye lægemidler med dokumenteret mereffekt i brug. Vi må ikke komme i en situation, hvor en læge ikke må tilbyde den rigtige behandling, fordi den er for dyr, har bl.a. statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sagt. Medicinrådet allierer sig derfor med et fagudvalg, hvor den lægelige ekspertise sidder.

I tilfældet Spinraza viser det sig nu, at Medicinrådet valgte at overhøre de tre førende overlæger og eksperter i SMA. Deres indstilling var, at Spinraza bør tilbydes til alle børn med SMA, men de blev underkendt.