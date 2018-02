Det går så godt med hussalget, at to af Svendborgs store ejendomsmæglere efterlyser flere varer på hylderne. Der er dog ikke nødvendigvis grund til at have hastværk, hvis man overvejer at sælge sin bolig, vurderer boligøkonom.

Svendborg: Salget går strygende, så hit med nogle flere varer. Sådan lyder den omskrevne melding fra to af Svendborgs store ejendomsmæglere. Hos Estate Andersen & Thomsen hæfter medindehaver Kim Thomsen sig ved, at der i januar 2016 var 858 ejendomme til salg i Svendborg Kommune, og at tallet i januar 1017 var faldet til 750. For så at få yderligere et nøk nedad til 670 i januar 2018. - Selv om det har været vinter, har vi haft utrolig stor aktivitet, og vi appellerer derfor til, at folk sætter deres boliger til salg. Udbuddet er svundet, og varelageret er ved at være opbrugt, så hvis man sætter sit hus til salg, er der gode muligheder for at få det solgt hurtigt til en god pris, siger Kim Thomsen. Lars Lyster, der er medindehaver af Nybolig Domicil Svendborg, bekræfter billedet. - Vi har mindre på hylderne, end vi plejer at have, siger Lars Lyster, der vurderer, at der faktisk bliver sat rigtig mange boliger til salg - men at der bliver solgt endnu flere.

Meget kan sælges

Meldingen fra de to mæglere er, at især salget af det klassiske parcelhus, der er på mellem 120 og 160 kvadratmeter og ligger i prislejet op til 2,5 millioner kroner, går strygende. Men markedet for hustyper som håndværkertilbuddet på landet og liebhaverboligen er begyndt at røre på sig, oplyser de to mæglere. Og der er i det hele taget sket noget med boligmarkedet, fortæller Kim Thomsen. - Så sent som i sidste uge solgte jeg en ejendom, som havde stået til salg hos forskellige mæglere siden 2011. Det viser bare, at også de ejendomme, som ellers har stået bagest i køen, også bliver handlet, siger ejendomsmægleren, der i øvrigt mener at have bemærket en tendens. - Jeg kan ikke føre bevis for det, men jeg er ikke i tvivl om, at vi har en markant fremgang af købere fra hovedstadsregionen og resten af Sjælland, siger Kim Thomsen, og Lars Lyster følger trop: - Vi har mange fremvisninger til folk udefra, og især københavnere har opdaget, at der er andre dejlige steder end lige København, siger han. De to ejendomsmæglere er derfor enige om, at det er fornuftigt at sætte boligen til salg nu - dels på grund af den stigende efterspørgsel, dels fordi renten er lav. - Tidspunktet er velvalgt, siger Kim Thomsen.

Det haster ikke nødvendigvis