Mandag den 19. februar fylder anføreren for den norske fodboldklub Rosenborg, Mike Jensen, 30 år.

Både succes til Rosenborg og personlig hæder er beviset på, at Mike Jensen leder holdet frem til succes fra sin midtbaneposition.

På trods af et par sæsoner uden succes var han i 2015 med til at vinde mesterskabet - det første i karrieren.

Han bidrog med hele 13 assister og tre mål i sæsonen, og oven på succesen blev han belønnet med hvervet som permanent anfører for holdet.

Med sine lederegenskaber har han siden ført storklubben frem til to ligatitler samt et trofæ i pokalturneringen.

Derudover er det også blevet til personlig hæder. Han modtog således hæderen som årets spiller i den norske liga samt årets midtbanespiller i 2016.

Mike Jensen er glad for sin position på holdet, og han har tidligere udtalt, at der skal meget til, før han forlader Trondheim.

- Der kan jo altid komme et monsterbud, men så skal det være Rosenborg, der kommer og siger, at de har fået så mange penge, at de vil have, at jeg smutter. Jeg tror først, jeg forlader Rosenborg den dag, de beder mig om det, sagde han i 2016 til BT.

Midtbanespilleren, der er søn af den tidligere professionelle fodboldspiller Henrik Jensen, har dog ikke altid spillet for Rosenborg.

Inden skiftet spillede han for Brøndby, hvor han som ungdomsspiller blev anset for at være et kæmpe talent.

Han nåede at repræsentere Danmark i 83 landskampe på tværs af ungdomslandsholdene, og i 2006 blev han anerkendt for sine præstationer, da han blev kåret til årets u-19 talent.

På A-landsholdet har det været mere beskedent, hvor han foreløbigt har fået fem kampe, og kun én af kampene resulterede i en sejr. (Ritzau)